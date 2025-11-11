Neuer Sportchef: Schlägt Dynamo bei Bayern zu?

Geschäftsführer Sport Thomas Brendel musste bei Dynamo Dresden am Sonntag seinen Hut nehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt der Blick der Sachsen auf der Suche nach einem Nachfolger unter anderem auf den FC Bayern. Nils Schmadtke, der aktuell die Scoutingabteilung des Rekordmeisters verantwortet, könne in die Elbmetropole wechseln.

Als weitere Kandidaten werden Sören Gonther, Sportgeschäftsführer bei Regionalligist Hessen Kassel, sowie der aktuell vereinslose Sebastian Freis gehandelt. Bei der Zwischenlösung geht der Zweitligist derweil einen ungewöhnlichen Weg. Weder Kaderplaner Paul Wagner noch Lizenzspielleiter Christian Knoll springen für Brendel ein. Stattdessen wurde der bisherige Aufsichtsrat Jürg Kasper interimsweise zum Geschäftsführer bestellt.