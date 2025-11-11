Werder: Stage nennt Wechselbedingung

Jens Stage würde den SV Werder Bremen nur unter speziellen Umständen verlassen. Wie der Mittelfeldspieler in einer Presserunde betonte, müsste für einen Abschied ein außergewöhnliches Angebot eingehen: „Es muss schon etwas ganz Besonderes sein. Sonst ist es nicht interessant für mich, den Verein zu verlassen.“ Ein Beispielangebot aufzeigen konnte der 29-Jährige nicht: „Schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Sichtweise darauf in jedem Jahr verändert. Was die Familie darüber denkt, ist auch ganz wichtig.“

Stage ist an der Weser absolut gesetzt und weiß auch in der laufenden Spielzeit wieder durch seinen Torriecher zu überzeugen. In Bremen fühlt sich der Rechtsfuß gut aufgehoben: „Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und in Bremen. Ich liebe die Intensität der Spiele. Ich bin hier sehr happy.“ Stage verlängerte seinen Vertrag zuletzt im November 2024 langfristig, die genaue Vertragslaufzeit ist unbekannt.