Nmecha droht WM-Aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft womöglich ohne Mittelfeldspieler Felix Nmecha auskommen. Es bestehe „auf jeden Fall die Chance, dass er die WM nicht spielen kann“, erklärte Julian Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz. Eine solche Knieverletzung nehme „eine gewisse Zeit in Anspruch“, so der Bundestrainer weiter.

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Die Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung hat Nagelsmann aber noch nicht aufgegeben: „Er hat einen sehr guten Körper, eine gute Muskulatur und kann vieles kompensieren.“ Borussia Dortmund hatte vor rund einer Woche recht unspezifisch von einer Außenbandverletzung gesprochen.