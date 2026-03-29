Mainz: Da Costas Vertrag verlängert

Danny da Costa (32) bleibt dem FSV Mainz 05 ein weiteres Jahr erhalten. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat sich der ursprünglich am Saisonende auslaufende Vertrag des Defensivmannes aufgrund einer Klausel automatisch um eine Saison bis 2027 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über weite Teile der laufenden Spielzeit ist da Costa gesetzt, agiert dabei zumeist in der Dreierkette, kam aber auch schon auf der rechten Außenbahn zum Einsatz. Inzwischen streift sich der frühere U21-Nationalspieler seit mehr als fünf Jahren das Mainzer Trikot über und kommt dabei auf 123 Einsätze.