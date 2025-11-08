200-Millionen-Mann Alvarez bestätigt PSG-Gespräche

Julián Alvarez wäre im vergangenen Jahr fast bei Paris St. Germain gelandet. Das bestätigt der Topstürmer im Interview mit der ‚L’Équipe‘: „Es stimmt, es gab Gespräche zwischen den Verantwortlichen von PSG und meinem Berater, sie haben Interesse an meiner Verpflichtung gezeigt, aber es ist nichts daraus geworden.“ Stattdessen wechselte der Argentinier für 75 Millionen Euro zu Atlético Madrid, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieb.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch kursieren um Alvarez immer wieder Abgangsgerüchte, die er auch selber wahrnimmt. „Ich sehe, was in den sozialen Netzwerken gesagt wird. In Spanien wird viel über mich und Barcelona gesprochen“, sagt der 25-Jährige und ergänzt: „Im Moment konzentriere ich mich auf Atlético. Am Ende der Saison werden wir Bilanz ziehen.“

Der FC Barcelona sucht einen Ersatz für Robert Lewandowski (37), dessen Vertrag am Saisonende ausläuft und entgegen dem Wunsch des Spielers wahrscheinlich nicht verlängert wird. Als Ersatz haben die Katalanen unter anderem Alvarez im Visier. Allerdings soll Atlético erst ab 200 Millionen Euro gesprächsbereit sein.