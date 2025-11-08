Bundesliga
Can mit Startelf-Comeback
1 min.
@Maxppp
Emre Can ist zurück in der Startelf von Borussia Dortmund. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, wird der Defensivallrounder den BVB im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr) als Kapitän auf den Platz führen. Der 31-Jährige wird mutmaßlich Teil der Dreierkette sein.
Unter der Anzeige geht's weiter
Borussia Dortmund @BVB – 14:18 Bei X ansehen
Can war zuletzt mehrere Monate aufgrund einer nicht näher genannten Verletzung ausgefallen. Seit einer Woche ist der Rechtsfuß wieder einsatzbereit, unter der Woche gehörte er bei der 1:4-Niederlage gegen Manchester City nach seiner Einwechslung noch zu den besten Dortmundern.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden