Can mit Startelf-Comeback

Emre Can ist zurück in der Startelf von Borussia Dortmund. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, wird der Defensivallrounder den BVB im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr) als Kapitän auf den Platz führen. Der 31-Jährige wird mutmaßlich Teil der Dreierkette sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Can war zuletzt mehrere Monate aufgrund einer nicht näher genannten Verletzung ausgefallen. Seit einer Woche ist der Rechtsfuß wieder einsatzbereit, unter der Woche gehörte er bei der 1:4-Niederlage gegen Manchester City nach seiner Einwechslung noch zu den besten Dortmundern.