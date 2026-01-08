Bochums Plan mit Wittek

Eine Entscheidung darüber, ob Maximilian Wittek (30) seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum verlängert, zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Im Interview mit der ‚WAZ‘ sagt der Linksverteidiger: „Ich hatte ein Gespräch mit Zolli (Lizenzchef Simon Zoller, Anm. d. Red.), aber weiter sind wir noch nicht. Wir werden uns im Trainingslager nochmal zusammensetzen. Aktuell gibt es da noch nichts zu berichten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚WAZ‘ würden die Bochumer die Zusammenarbeit gerne fortsetzen. Wittek, im Sommer 2023 von Vitesse Arnheim gekommen, zählt beim Ruhrpottklub zu den Führungsspielern. In der Hinrunde stand der Ex-Fürther in 16 der 17 Partien in der Startelf und lieferte drei Assists. Am vergangenen Freitag verpflichtete der VfL mit Mikkel Rakneberg (23/Kristiansund BK) einen neuen Konkurrenten für Wittek.