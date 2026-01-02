Bundesliga
Bochum verpflichtet Rakneberg
Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Mikkel Rakneberg gesichert. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 23-Jährige ablösefrei an die Castroper Straße. Der Linksverteidiger war zuletzt in seiner norwegischen Heimat für den Erstligisten Kristiansund BK aktiv.
VfL Bochum 1848 @VfLBochum1848eV – 11:17
#TachMikkel - Der 23-jährige Linksfuß Mikkel #Rakneberg wechselt ablösefrei vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK nach Bochum und unterschreibt bis 2029!🤝Bei X ansehen
Rakneberg war 2022 zu Kristiansund gewechselt und kam seitdem in 56 Partien in der Eliteserien zum Einsatz. Beim VfL unterschreibt der Linksfuß einen langfristigen Vertrag bis 2029.
