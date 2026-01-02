Bochum verpflichtet Rakneberg

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Mikkel Rakneberg gesichert. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 23-Jährige ablösefrei an die Castroper Straße. Der Linksverteidiger war zuletzt in seiner norwegischen Heimat für den Erstligisten Kristiansund BK aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rakneberg war 2022 zu Kristiansund gewechselt und kam seitdem in 56 Partien in der Eliteserien zum Einsatz. Beim VfL unterschreibt der Linksfuß einen langfristigen Vertrag bis 2029.