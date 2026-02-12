Menü Suche
Schalke droht bitterer Doppel-Ausfall

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Loris Karius im Schalke-Dress @Maxppp
Holstein Schalke 04

Schalke 04 muss am Wochenende bei Holstein Kiel (Samstag, 13:30 Uhr) wohl ohne zwei Defensiv-Leistungsträger auskommen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, drohen Stammkeeper Lorius Karius (32) und Abwehrchef und Vize-Kapitän Nikola Katic (29) auszufallen.

Karius musste sowohl das Dienstag- als auch das Mittwoch-Training absagen. Ein Einsatz in Kiel ist zwar noch nicht ausgeschlossen, womöglich kommt aber Winter-Neuzugang Kevin Müller (34) zu seinem Schalke-Debüt. Katic musste am Dienstag das Training abbrechen und wurde am Mittwoch untersucht. Eine Diagnose wurde noch nicht kommuniziert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
