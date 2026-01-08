BVB-Überraschung um Kaba

Borussia Dortmund befördert Mussa Kaba schneller als erwartet. Wie Trainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, wird das 17-jährige Toptalent beim morgigen Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (20:30 Uhr) seine Kaderpremiere feiern. Grund dafür ist die dünne Besetzung im zentralen Mittelfeld, da Pascal Groß (34) den Verein erst kürzlich Richtung England verlassen hat und Jobe Bellingham (20) rotgesperrt fehlt.

Neben Kaba durften sich auch Samuele Inácio (17) und Mathis Albert (16) beim BVB-Trainingslager in Marbella beweisen. Das Trio hat seine Chance genutzt und ordentlich Eigenwerbung betrieben. „Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht, das habe ich auch so erwartet“, sagt Kovac.