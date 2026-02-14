Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Kovac adelt Guirassy

von Daniel del Federico
1 min.
Serhou Guirassy im BVB-Trikot @Maxppp

BVB-Coach Niko Kovac zeigt sich begeistert von Serhou Guirassy. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:0), in der der 29-Jährige doppelt traf, lobte sein Trainer ihn in den höchsten Tönen: „Wir brauchen seine Tore, weil seine Tore immens wichtig sind. Er ist unser Stoßstürmer. Er ist derjenige, der dort unsere Nummer 9 ist. Er ist sehr wichtig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Guirassy erlebte in der laufenden Spielzeit seine erste echte Formkrise im Dress von Borussia Dortmund. Nachdem er zeitweise sieben Partien ohne Torerfolg geblieben war, zeigte er sich zuletzt sehr zielsicher. In den vergangenen drei Partien erzielte der Guineer fünf Treffer. Kovac sieht in dem Mittelstürmer die Lebensversicherung der Schwarz-Gelben: „Wenn er trifft, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Serhou Guirassy

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert