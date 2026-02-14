Kovac adelt Guirassy

BVB-Coach Niko Kovac zeigt sich begeistert von Serhou Guirassy. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:0), in der der 29-Jährige doppelt traf, lobte sein Trainer ihn in den höchsten Tönen: „Wir brauchen seine Tore, weil seine Tore immens wichtig sind. Er ist unser Stoßstürmer. Er ist derjenige, der dort unsere Nummer 9 ist. Er ist sehr wichtig.“

Guirassy erlebte in der laufenden Spielzeit seine erste echte Formkrise im Dress von Borussia Dortmund. Nachdem er zeitweise sieben Partien ohne Torerfolg geblieben war, zeigte er sich zuletzt sehr zielsicher. In den vergangenen drei Partien erzielte der Guineer fünf Treffer. Kovac sieht in dem Mittelstürmer die Lebensversicherung der Schwarz-Gelben: „Wenn er trifft, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen.“