Klare Tendenz bei Bergvall

von Martin Schmitz - Quelle: The Athletic
Tottenham Hotspur hat nicht die Absicht, Lucas Bergvall im Sommer abzugeben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der Verein dem 20-Jährigen trotz einiger Anfragen ein Wechselverbot erteilt. Unter anderem der FC Chelsea und Aston Villa buhlen um die Gunst des 20-Jährigen, der in der laufenden Saison bei den Spurs nur wenig Spielzeit erhält.

Derzeit laboriert Bergvall an einer Knöchelverletzung. In seinen bisherigen 20 Saisoneinsätzen in der Premier League spielte der Schwede nicht einmal über die vollen 90 Minuten und wurde oft nur eingewechselt. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers bei den Londonern ist noch bis 2031 befristet.

