Interesse an Tapsoba

Steht für Edmond Tapsoba im Sommer der nächste Karriereschritt an? Laut Fabrizio Romano gibt es jedenfalls namentlich nicht genannte Interessenten für den 27-jährigen Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, der beim gestrigen 4:0-Sieg gegen den FC St. Pauli sein viertes Saisontor erzielte.

Tapsoba steht noch bis 2028 bei der Werkself unter Vertrag. Dass ein Interessent die Ausstiegsklausel über 95 bis 100 Millionen Euro zieht, ist nicht absehbar. Gut möglich jedoch, dass Leverkusen sich auf Verhandlungen über die Ablöse einlässt. Im vergangenen Sommer führte eine Spur zu Newcastle United.