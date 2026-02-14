Menü Suche
BVB: Sorgen um Süle

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Niklas Süle wirkt abwesend @Maxppp

Die Verletzungssorgen in der Defensive von Borussia Dortmund nehmen kein Ende. Beim 4:0-Erfolg gegen Mainz 05 am gestrigen Freitagabend musste Niklas Süle bereits in der Halbzeitpause mit Beschwerden ausgewechselt werden, Trainer Niko Kovac gab im Anschluss der Partie gegenüber ‚Sky‘ jedoch leichte Entwarnung: „Wir wollten bei ihm kein Risiko im Hinblick auf die Partie gegen Atalanta Bergamo eingehen.“

Dennoch sei laut Sportdirektor Sebastian Kehl nicht klar, dass der 30-Jährige im wichtigen Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Bergamo am Dienstag (21 Uhr) einsatzfähig sein wird. Süle war gerade erst nach Rückenbeschwerden ins Team zurückgekehrt, humpelte gegen Mainz jedoch sichtbar angeschlagen in die Kabine und wurde durch den 18-jährigen Luca Reggiani ersetzt. Auch Emre Can (32/Adduktorenprobleme) fällt weiterhin aus.

