Funkel plant Trainer-Comeback

Im Alter von 72 Jahren hat Friedhelm Funkel noch immer nicht genug vom Trainerdasein. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Funkel: „Natürlich kann ich mir das vorstellen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Wie ist die Lage? Hat man die Möglichkeit, die Saison erfolgreich zu beenden? Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, nochmal etwas zu machen.“ Im Sommer hatte er für zwei Spiele beim 1. FC Köln übernommen und die Geißböcke in die Bundesliga geführt.

Anschließend entschied sich der FC jedoch für Lukas Kwasniok als Cheftrainer. Funkel wurde zuletzt neben Dieter Hecking als möglicher Feuerwehrmann beim VfL Wolfsburg gehandelt. „Der Verein hat sich entschieden, mit Daniel Bauer weiterzuarbeiten. Zu Spekulationen äußere ich mich nicht“, so Funkel. Sollte Bauer bei den Niedersachsen jedoch zeitnah entlassen werden, könnte Funkel wieder Thema werden.