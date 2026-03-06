Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Funkel plant Trainer-Comeback

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Friedhelm Funkel hat den 1. FC Köln als Meister zum Aufstieg geführt @Maxppp

Im Alter von 72 Jahren hat Friedhelm Funkel noch immer nicht genug vom Trainerdasein. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Funkel: „Natürlich kann ich mir das vorstellen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Wie ist die Lage? Hat man die Möglichkeit, die Saison erfolgreich zu beenden? Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, nochmal etwas zu machen.“ Im Sommer hatte er für zwei Spiele beim 1. FC Köln übernommen und die Geißböcke in die Bundesliga geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anschließend entschied sich der FC jedoch für Lukas Kwasniok als Cheftrainer. Funkel wurde zuletzt neben Dieter Hecking als möglicher Feuerwehrmann beim VfL Wolfsburg gehandelt. „Der Verein hat sich entschieden, mit Daniel Bauer weiterzuarbeiten. Zu Spekulationen äußere ich mich nicht“, so Funkel. Sollte Bauer bei den Niedersachsen jedoch zeitnah entlassen werden, könnte Funkel wieder Thema werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Friedhelm Funkel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Friedhelm Funkel Friedhelm Funkel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert