BVB-Überraschung um Süle

von Dominik Sandler - Quelle: Ruhr Nachrichten
Niklas Süle für den BVB im Einsatz @Maxppp

Im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) kann Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln voraussichtlich überraschend auf Niklas Süle bauen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ sitzt der 30-Jährige im Mannschaftsbus nach Köln und hat am heutigen Freitag die erste komplette Einheit absolviert.

Der Innenverteidiger laboriert seit Mitte Februar an einer Oberschenkelverletzung, ein Einsatz schon an diesem Wochenende war eigentlich noch nicht vorgesehen. Seine Genesung würde für den BVB zu einem guten Zeitpunkt kommen, da in Emre Can (32) und Filippo Mane (20) zwei andere Abwehrspieler langfristig ausfallen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
