Chelsea: Interimscoach wird Rosenior-Assistent

von Daniel del Federico - Quelle: chelseafc.com
Liam Rosenior ist Trainer von Hull City @Maxppp

Calum McFarlane wird nach seinem Gastspiel an der Seitenlinie der Profis des FC Chelsea nicht zur U21 zurückkehren. Wie die Blues offiziell bekanntgeben, rückt der 37-Jährige dauerhaft in den Trainerstab des neuen Cheftrainers Liam Rosenior auf. Dies war der ausdrückliche Wunsch des ehemaligen Straßburg-Coaches, der am kommenden Samstag im Pokal gegen Charlton Athletic (21 Uhr) erstmals auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Chelsea FC
ℹ️ Liam Rosenior's backroom staff have been confirmed.
McFarlane hatte die Blues nach der Entlassung von Enzo Maresca interimsweise für die Partien gegen Manchester City (1:1) und Fulham (1:2) übernommen. Die feste Beförderung zu den Profis kam auch für den Engländer überraschend: „Soweit ich weiß, bin ich morgen wieder bei U21“, hatte McFarlane noch unmittelbar nach dem Spiel gegen die Cottagers erklärt. Neben McFarlane gehören auch Kalifa Cisse und Justin Walker zum Trainerteam.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
