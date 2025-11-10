Bestrafung: Bayern-Talent wird verliehen

Der FC Bayern wird Gibson Adu im Winter an die SpVgg Unterhaching verleihen. Das berichtet die ‚tz‘, laut der es sich bei dem Vorgang um eine „erzieherische Maßnahme“ handelt. Adu soll sich am Bayern-Campus mehrere Verfehlungen geleistet haben. Schon am heutigen Montag habe der 17-Jährige bei der A-Jugend des Regionalligisten trainiert.

Adu hatte bereits von 2022 bis 2024 für Unterhaching gespielt (18 Drittliga-Einsätze), ehe der FC Bayern zuschnappte. Im vergangenen September wollte der Rekordmeister den Stürmer zwecks Spielpraxis an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verleihen, UEFA-Regularien und Adus junges Alter ließen den Deal auf der Zielgeraden platzen. Bei Bayern kam Adu in dieser Saison zu einem 30-minütigen Einsatz für die Regionalliga-Mannschaft. Mit Disziplinlosigkeiten war das Talent in der Vergangenheit schon bei Unterhaching und seinem vorherigen Verein Mainz 05 aufgefallen.