Trotz Verkündung: Leihe von Bayern-Talent doch geplatzt
Die Leihe von Offensiv-Talent Gibson Adu (17) vom FC Bayern zum österreichischen Erstligisten SCR Altach ist aufgrund von UEFA-Regularien gescheitert. „Gibson hat sich bei uns mit Tränen in den Augen verabschiedet. Obwohl er nur zehn Tage bei uns dabei war, schon bitter für so einen jungen Spieler“, sagt Altach-Coach Fabio Ingolitsch gegenüber den ‚Vorarlberger Nachrichten‘.
Wegen des Alters des Mittelstürmers erhielt Altach keine Spielgenehmigung für Adu. Manuel Willam, Assistent der Geschäftsführung, erklärt: „Gemeinsam mit Bayern München haben wir es versucht, aber weil wir auf internationaler Ebene ein Klub der Kategorie 4 sind, können wir keine Spieler unter 18 Jahren verpflichten. Schade, aber wir versuchen es im nächsten Jahr wieder.“ Adu war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching nach München gewechselt, wurde in der vergangenen Saison sofort zurück verliehen. Sein Vertrag läuft bis 2027.
