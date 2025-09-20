Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Trotz Verkündung: Leihe von Bayern-Talent doch geplatzt

von Fabian Ley - Quelle: Vorarlberger Nachrichten
1 min.
Gibson Adu konzentriert sich auf die Ballannahme @Maxppp

Die Leihe von Offensiv-Talent Gibson Adu (17) vom FC Bayern zum österreichischen Erstligisten SCR Altach ist aufgrund von UEFA-Regularien gescheitert. „Gibson hat sich bei uns mit Tränen in den Augen verabschiedet. Obwohl er nur zehn Tage bei uns dabei war, schon bitter für so einen jungen Spieler“, sagt Altach-Coach Fabio Ingolitsch gegenüber den ‚Vorarlberger Nachrichten‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wegen des Alters des Mittelstürmers erhielt Altach keine Spielgenehmigung für Adu. Manuel Willam, Assistent der Geschäftsführung, erklärt: „Gemeinsam mit Bayern München haben wir es versucht, aber weil wir auf internationaler Ebene ein Klub der Kategorie 4 sind, können wir keine Spieler unter 18 Jahren verpflichten. Schade, aber wir versuchen es im nächsten Jahr wieder.“ Adu war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching nach München gewechselt, wurde in der vergangenen Saison sofort zurück verliehen. Sein Vertrag läuft bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern
Altach
Gibson Nana Adu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Altach Logo SCR Altach
Gibson Nana Adu Gibson Nana Adu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert