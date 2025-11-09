Bayern: Mike spürt keinen Druck

Wisdom Mike geht betont cool mit dem Hype rund um seine Person um. „Mich setzt das nicht wirklich unter Druck, am Ende des Tages bin ich hier, um Fußball zu spielen. Das, was von außen kommt, versuche ich so gut wie möglich zu ignorieren. Ich möchte einfach meine Füße sprechen lassen“, erklärt das Talent des FC Bayern gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

Mike nimmt aktuell mit der deutschen U17-Nationalmannschaft an der WM in Katar teil. Bei den Bayern habe der 17-Jährige unter Vincent Kompany „vieles neues gelernt“. Bei der WM will er das „und meine Erfahrung auch an die Mannschaft hier weiterzugeben sowie meine Stärken in unser Spiel einzubinden“.