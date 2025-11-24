Menü Suche
Mainz: Rekordsperre für Kohr

von Dominik Sandler - Quelle: dfb.de
Dominik Kohr muss nach seiner Roten Karte runter @Maxppp

Der FSV Mainz 05 muss für längere Zeit auf Dominik Kohr verzichten. Wie der DFB mitteilt, muss der 31-Jährige die kommenden drei Partien in der Bundesliga zuschauen. Obendrein wurde er mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt.

Gegen die TSG Hoffenheim (1:1) hatte der Innenverteidiger in der 88. Spielminute nach einem üblen Einsteigen gegen Max Moerstedt (19) von Sascha Stegemann die Rote Karte wegen rohen Spiels gesehen. Insgesamt ist es bereits der neunte Platzverweis für Kohr. Länger als zwei Spiele war er zuvor noch nie gesperrt worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
