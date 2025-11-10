Menü Suche
FC Bayern: Müller als Hainer-Nachfolger?

von Lukas Weinstock - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Thomas Müller im Regen von Vancouver @Maxppp

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, bringt Thomas Müller für große Aufgaben beim deutschen Rekordmeister ins Spiel. „Der kann operativ bei uns tätig werden. Der kann Markenbotschafter werden. Der kann auch mal Nachfolger von mir werden“, gibt Hainer im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ zu Protokoll.

Aktuell läuft Müller für die Vancouver Whitecaps in der MLS auf, bis zum zurückliegenden Sommer war er 25 Jahre für den FCB aktiv. In der bayerischen Landeshauptstadt gilt Müller als Legende und Identifikationsfigur. Dass Müller in neuer Rolle zu den Bayern zurückkehrt, ist daher sehr wahrscheinlich. „Eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet“, sagte der 36-Jährige unlängst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
