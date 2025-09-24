BVB: Tolle Überraschung um Silva

Borussia Dortmund kann endlich auf Neuzugang Fábio Silva zurückgreifen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wird der 23-Jährige beim Auswärtsspiel gegen Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) erstmals dem Dortmunder Kader angehören. Der Stürmer habe sein Pensum in den vergangenen Tagen gesteigert und am heutigen Mittwoch voll mit der Mannschaft trainiert, sodass er allem Anschein nach mit in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt reisen kann.

Silva war im Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers ins Ruhrgebiet gewechselt. Seither setzten ihn hartnäckige Adduktorenprobleme außer Gefecht, von denen sich der Portugiese nun offenbar schneller als gedacht vollständig erholt hat.