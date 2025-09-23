Zwei wichtige Rückkehrer beim HSV

Beim Hamburger SV kehren zwei zuletzt ausgefallene Sommerneuzugänge zurück. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, trainierten Kapitän und Mittelstürmer Yussuf Poulsen (31) sowie Innenverteidiger Jordan Torunarigha (28) am heutigen Dienstag wieder mit der Mannschaft.

Während Poulsen an Oberschenkelbeschwerden laborierte, hatte Torunarigha mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Trainingsrückkehrer im Auswärtsspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 19:30 Uhr) wieder eine Option sind.