Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Zwei wichtige Rückkehrer beim HSV

von Aaron Schlütter - Quelle: Hamburger Abendblatt
Jordan Torunarigha im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Beim Hamburger SV kehren zwei zuletzt ausgefallene Sommerneuzugänge zurück. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, trainierten Kapitän und Mittelstürmer Yussuf Poulsen (31) sowie Innenverteidiger Jordan Torunarigha (28) am heutigen Dienstag wieder mit der Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Poulsen an Oberschenkelbeschwerden laborierte, hatte Torunarigha mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Trainingsrückkehrer im Auswärtsspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 19:30 Uhr) wieder eine Option sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Jordan Torunarigha
Yussuf Poulsen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Jordan Torunarigha Jordan Torunarigha
Yussuf Poulsen Yussuf Poulsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert