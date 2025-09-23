Menü Suche
Erster Werder-Ärger für Boniface

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Victor Boniface im Werder-Hemd @Maxppp

Victor Boniface muss sich wegen eines kuriosen Posts auf der Social-Media-Plattform Snapchat vor den Verantwortlichen von Werder Bremen erklären. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bitten die Bosse den Stürmer zu einem Gespräch, um den Vorfall intern aufzuarbeiten.

„Wenn du dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Such dir ein oder zwei Frauen und komm zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay“, so Boniface im benannten Post. Schon bei Bayer Leverkusen war der Nigerianer durch fragwürdige Veröffentlichungen im Internet aufgefallen. Ob der 24-Jährige Konsequenzen zu befürchten hat, ist derzeit noch unklar.

