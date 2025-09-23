Grimaldo gesteht Wechselgedanken

Alejandro Grimaldo (29) macht keinen Hehl daraus, dass er sich im zurückliegenden Sommer mit einem Abschied von Bayer Leverkusen beschäftigte. „Ich habe mir auch Gedanken über einen Wechsel gemacht, aber am Ende habe ich mir gesagt, dass ich bleibe. Und das ist gut so“, sagt der Linksverteidiger im Interview mit ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

„In Leverkusen fühle ich mich von den Fans sehr geliebt genauso wie vom Verein“, führt Grimaldo aus, „hier fühle ich mich wertgeschätzt. Noch mindestens ein Jahr hier tut mir gut, also genieße ich die Saison und gebe alles.“ Bereits in der Vergangenheit machte der Standardspezialist deutlich, dass er eines Tages gerne in seiner spanischen Heimat auflaufen würde. Ob sich Grimaldo 2026 seinen Traum erfüllen wird?