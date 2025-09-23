Barça-Schock: Gavi monatelang raus

Den FC Barcelona ereilt eine Hiobsbotschaft. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, wird Gavi (21) aufgrund einer schwerwiegenden Meniskusverletzung für vier bis fünf Monate ausfallen.

Damit fehlt der talentierte Mittelfeldakteur bis in die Rückrunde. Zunächst wurde die Verletzung konservativ behandelt, nun musste der Spanier doch unters Messer. Nach seinem Kreuzbandriss Ende 2023 ist es für Gavi schon die zweite schwerwiegende Verletzung in seiner jungen Karriere.