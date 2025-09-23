La Liga
Barça-Schock: Gavi monatelang raus
Den FC Barcelona ereilt eine Hiobsbotschaft. Wie die Katalanen offiziell mitteilen, wird Gavi (21) aufgrund einer schwerwiegenden Meniskusverletzung für vier bis fünf Monate ausfallen.
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 20:51
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎Bei X ansehen
El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira '𝐆𝐚𝐯𝐢' se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses.
Damit fehlt der talentierte Mittelfeldakteur bis in die Rückrunde. Zunächst wurde die Verletzung konservativ behandelt, nun musste der Spanier doch unters Messer. Nach seinem Kreuzbandriss Ende 2023 ist es für Gavi schon die zweite schwerwiegende Verletzung in seiner jungen Karriere.
