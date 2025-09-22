Menü Suche
La Liga

Nächster Ausfall bei Barça

von Lukas Hörster
Fermín López schießt ein Tor @Maxppp
Barcelona 3-0 Getafe

Der FC Barcelona hat den Sieg gegen den FC Getafe (3:0) am gestrigen Sonntag teuer bezahlt. Fermín López (22) verletzte sich kurz vor Schluss am Bein, vergoss noch auf dem Spielfeld Tränen und musste von Trainer Hansi Flick getröstet werden. Heute wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt – wie die Katalanen mitteilen, hat es Fermíns Hüftbeuger-Muskel erwischt. Der Mittelfeldmann wird nach Vereinsangaben rund drei Wochen ausfallen.

FC Barcelona
🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨

El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas.
Sorgen muss sich Barça auch um Gavi. Der 21-Jährige hatte sich Ende August am Meniskus verletzt. Die Blessur wurde zunächst konservativ behandelt, doch mittlerweile steht eine Operation im Raum. Entscheidend wird nach Vereinsangaben nun eine Arthroskopie am morgigen Dienstag. Schon länger fehlen dem spanischen Doublesieger Superstar Lamine Yamal (18), DFB-Keeper Marc-André ter Stegen (33) und Linksverteidiger Alejandro Baldé (21).

La Liga
Barcelona
Fermín López
Gavi

