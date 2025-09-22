Nächster Ausfall bei Barça

Der FC Barcelona hat den Sieg gegen den FC Getafe (3:0) am gestrigen Sonntag teuer bezahlt. Fermín López (22) verletzte sich kurz vor Schluss am Bein, vergoss noch auf dem Spielfeld Tränen und musste von Trainer Hansi Flick getröstet werden. Heute wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt – wie die Katalanen mitteilen, hat es Fermíns Hüftbeuger-Muskel erwischt. Der Mittelfeldmann wird nach Vereinsangaben rund drei Wochen ausfallen.

Sorgen muss sich Barça auch um Gavi. Der 21-Jährige hatte sich Ende August am Meniskus verletzt. Die Blessur wurde zunächst konservativ behandelt, doch mittlerweile steht eine Operation im Raum. Entscheidend wird nach Vereinsangaben nun eine Arthroskopie am morgigen Dienstag. Schon länger fehlen dem spanischen Doublesieger Superstar Lamine Yamal (18), DFB-Keeper Marc-André ter Stegen (33) und Linksverteidiger Alejandro Baldé (21).