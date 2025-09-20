Deco kündigt Lewandowski-Gespräche an – Zuversicht bei de Jong

Unter Trainer Hansi Flick trifft Robert Lewandowski beim FC Barcelona nach Belieben. Allerdings ist der Stürmer bereits 37 Jahre alt und ist nur noch bis Saisonende an der Mittelmeerküste unter Vertrag. Sportdirektor Deco hat nun einen Einblick in die Pläne mit dem Polen gegeben.

In einem Interview mit der brasilianischen Zeitung ‚Lance!‘ betont der Ex-Mittelfeldspieler den enormen Wert des Polen und stellt ihm dabei Gespräche in Aussicht: „Robert war wichtig und er ist wichtig für uns. Ich denke auch, dass er angesichts seines Alters und seiner Herkunft Jahr für Jahr leben wird. Wir auch, und wir werden sehen. Wir werden seine Fortschritte im Laufe des Jahres beobachten und dann miteinander sprechen.“

Optimismus bei de Jong

Bei der Personalie Frenkie de Jong, dessen Vertrag ebenfalls an Ende der laufenden Spielzeit ausläuft, macht Deco den Anhängern Hoffnung: „Wir sind in Gesprächen. Ich denke, wir werden eine Einigung erzielen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Ich denke, er ist glücklich bei Barcelona. Wir sind auch glücklich mit ihm. Ich glaube also nicht, dass es ein Problem gibt.“

Zwischenzeitlich stand der 28-Jährige schon auf dem Abstellgleis der Katalanen, die den Mittelfeldspieler am liebsten für viel Geld in Richtung Premier League verkauft hätten. Unter Flick hat sich der Niederländer jedoch einen Stammplatz erkämpft und soll nun auch in den kommenden Jahren für die Blaugrana auflaufen.