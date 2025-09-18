Menü Suche
Kommentar
La Liga

Díaz bestätigt Barça-Gespräche

von Remo Schatz - Quelle: Movistar Plus+
Luis Díaz im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Luis Díaz hätte im zurückliegenden Transfersommer auch beim FC Barcelona landen können. Gegenüber dem spanischen Pay-TV-Sender ‚Movistar Plus+‘ bestätigt der Offensivspieler den Kontakt zu den Katalanen: „Es gab Gespräche, wie auf jedem Transfermarkt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schlussendlich schlug der FC Bayern zu und überwies die Sockelablöse von 70 Millionen Euro an den FC Liverpool. Der 28-Jährige stand bislang in jedem Pflichtspiel in der Startaufstellung, vier Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Bundesliga
FC Bayern
Barcelona
Luis Díaz

Weitere Infos

La Liga La Liga
Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Barcelona Logo FC Barcelona
Luis Díaz Luis Díaz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert