Díaz bestätigt Barça-Gespräche

Luis Díaz hätte im zurückliegenden Transfersommer auch beim FC Barcelona landen können. Gegenüber dem spanischen Pay-TV-Sender ‚Movistar Plus+‘ bestätigt der Offensivspieler den Kontakt zu den Katalanen: „Es gab Gespräche, wie auf jedem Transfermarkt.“

Schlussendlich schlug der FC Bayern zu und überwies die Sockelablöse von 70 Millionen Euro an den FC Liverpool. Der 28-Jährige stand bislang in jedem Pflichtspiel in der Startaufstellung, vier Tore und zwei Vorlagen stehen zu Buche.