Trapp: „Das Größte meiner Karriere“

Kevin Trapp war von seinem Abschied bei Eintracht Frankfurt am gestrigen Donnerstagabend sichtlich angefasst. „Das war das Größte, was ich in meiner Karriere je erleben durfte“, sagte der langjährige Schlussmann mit Tränen in den Augen.

Minutenlange Sprechchöre und ein riesiges Banner würdigten Trapp vor dem Champions League-Erfolg gegen Galatasaray (5:1) im Frankfurter Waldstadion. Der 35-Jährige spielte 383 Mal für die Eintracht, gewann mit ihr 2022 die Europa League und wechselte in diesem Sommer zum Paris FC.