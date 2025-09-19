Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Trapp: „Das Größte meiner Karriere“

von Lukas Hörster
Kevin Trapp verabschiedet sich aus Frankfurt @Maxppp

Kevin Trapp war von seinem Abschied bei Eintracht Frankfurt am gestrigen Donnerstagabend sichtlich angefasst. „Das war das Größte, was ich in meiner Karriere je erleben durfte“, sagte der langjährige Schlussmann mit Tränen in den Augen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Minutenlange Sprechchöre und ein riesiges Banner würdigten Trapp vor dem Champions League-Erfolg gegen Galatasaray (5:1) im Frankfurter Waldstadion. Der 35-Jährige spielte 383 Mal für die Eintracht, gewann mit ihr 2022 die Europa League und wechselte in diesem Sommer zum Paris FC.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Paris
Kevin Trapp

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Paris Logo Paris FC
Kevin Trapp Kevin Trapp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert