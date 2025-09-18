Menü Suche
FC Bayern: Upamecano plaudert über Vertrag

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Dayot Upamecano hat sich zu den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern München geäußert. „Ich fühle mich wohl hier und bin glücklich, mit einem sehr guten Trainer und großen Spielern zusammenarbeiten zu können. Mein Agent spricht mit den Verantwortlichen von Bayern. Die Gespräche laufen weiter. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir werden sehen, was passiert“, zitiert die ‚Bild‘ den Innenverteidiger.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft am Saisonende aus. Während der Transferperiode wurden die Gespräche pausiert, ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer will der Rekordmeister aber mit allen Mitteln verhindern. Neben Jonathan Tah (29) ist der Franzose im Abwehrzentrum des deutschen Meisters derzeit absolut gesetzt.

veröffentlicht am
