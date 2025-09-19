Gnabry-Verlängerung: Das sagt Freund

Beim FC Bayern will man in puncto Vertragsverhandlungen mit Serge Gnabry nichts überstürzen. Sportdirektor Christoph Freund ordnete auf der heutigen Pressekonferenz ein: „Es geht immer so schnell, vor einigen Wochen war er noch Verkaufskandidat in den Medien, jetzt wird er verlängert. Serge ist ein Spieler, der jetzt wieder richtig fit ist, der unglaubliche Qualität hat. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir Serge haben, er macht es gerade richtig gut.“

Gnabrys Vertrag läuft am Saisonende aus. In die neue Spielzeit startete der 30-Jährige mit guten Leistungen und fünf Scorerpunkten (zwei Tore, drei Vorlagen) in sechs Spielen. „Das Wichtigste ist, dass er körperlich fit ist, dass er fit bleibt und dann wissen wir, was wir an Serge haben. Es kommt dazu, dass er ein herausragender Charakter ist, auch ganz wichtig für die Mannschaft außerhalb vom Platz ist“, so Freund, der betont: „Unser großes Ziel für die kommenden Wochen und Monate ist, dass er fit bleibt, weiter so spielt, dann werden die anderen Themen sicher kommen.“