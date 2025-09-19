„Kein Problem“: Jackson-Berater erwartet Bayern-Kauf

Für einen Startelfeinsatz hat es bei Nicolas Jackson im Dress des FC Bayern noch nicht gereicht, gegen seinen Stammverein FC Chelsea (3:1) war dem 24-Jährigen sogar nur eine einzige Minute vergönnt. Ein Urteil über den Senegalesen kann also noch nicht gefällt werden.

Und doch geht der Blick seiner Berater schon in den kommenden Sommer. In der vergangenen Woche hatte Diomansy Kamara bereits betont, dass er nicht davon ausgehe, dass Jackson zu den Blues zurückkehren wird. Nun legt Ali Barat, ein weiterer Berater von Jackson, nach und betont gegenüber ‚RMC‘, dass er vom Verbleib des Stürmers in München ausgeht. „Normalerweise, mit dem Potenzial, das er hat, glaube ich nicht, dass sie ein Problem haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen“, so Barat.

Können die Bayern den Preis drücken?

Dabei komme es nicht darauf an, dass die Kaufpflicht, für die Jackson in 40 Pflichtspielen mindestens 45 Minuten absolvieren müsste, utopisch ist. Die Pflicht wird zur 65-Millionen-Option, sollte er die Marke nicht erreichen. „Ich denke also, wenn Nico Jackson in dieser Saison überzeugt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Preises auf dem Stürmermarkt, bei dem er meiner Meinung nach 65 Millionen Euro wert ist, kaufen. Auch hier geht es darum, wie Jackson sich einfügt und performt“, so Barat.

Am Ende hat es Jackson also selbst in der Hand, wie lange er für den deutschen Rekordmeister aufläuft. Im Frühjahr wollen sich die Verantwortlichen von der Stamford Bridge und der Säbener Straße zusammensetzen und über den Spieler sprechen. Gut möglich, dass der FC Bayern den Preis dann auch noch etwas drücken kann.