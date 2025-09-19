Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

„Kein Problem“: Jackson-Berater erwartet Bayern-Kauf

Gekommen, um zu bleiben. Nicolas Jackson ist erst seit wenigen Wochen beim FC Bayern. Sein Berater Ali Barat geht davon aus, dass er dort noch eine Weile sein wird.

von Dominik Sandler - Quelle: RMC
1 min.
Nicolas Jackson lacht @Maxppp

Für einen Startelfeinsatz hat es bei Nicolas Jackson im Dress des FC Bayern noch nicht gereicht, gegen seinen Stammverein FC Chelsea (3:1) war dem 24-Jährigen sogar nur eine einzige Minute vergönnt. Ein Urteil über den Senegalesen kann also noch nicht gefällt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter
N. Jackson Angreifer - 24 Jahre Logo FC Bayern München FC Bayern München Senegal Senegal #15 Nicolas Jackson
Tore 0
Gespielte Spiele 2
Gehalt/Monat 333 K€

Und doch geht der Blick seiner Berater schon in den kommenden Sommer. In der vergangenen Woche hatte Diomansy Kamara bereits betont, dass er nicht davon ausgehe, dass Jackson zu den Blues zurückkehren wird. Nun legt Ali Barat, ein weiterer Berater von Jackson, nach und betont gegenüber ‚RMC‘, dass er vom Verbleib des Stürmers in München ausgeht. „Normalerweise, mit dem Potenzial, das er hat, glaube ich nicht, dass sie ein Problem haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen“, so Barat.

Können die Bayern den Preis drücken?

Dabei komme es nicht darauf an, dass die Kaufpflicht, für die Jackson in 40 Pflichtspielen mindestens 45 Minuten absolvieren müsste, utopisch ist. Die Pflicht wird zur 65-Millionen-Option, sollte er die Marke nicht erreichen. „Ich denke also, wenn Nico Jackson in dieser Saison überzeugt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Preises auf dem Stürmermarkt, bei dem er meiner Meinung nach 65 Millionen Euro wert ist, kaufen. Auch hier geht es darum, wie Jackson sich einfügt und performt“, so Barat.

Unter der Anzeige geht's weiter
Sollte der FC Bayern Nicolas Jackson verpflichten?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Am Ende hat es Jackson also selbst in der Hand, wie lange er für den deutschen Rekordmeister aufläuft. Im Frühjahr wollen sich die Verantwortlichen von der Stamford Bridge und der Säbener Straße zusammensetzen und über den Spieler sprechen. Gut möglich, dass der FC Bayern den Preis dann auch noch etwas drücken kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Chelsea
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Chelsea Logo FC Chelsea
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert