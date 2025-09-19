BVB-Trio wird befördert

Julian Brandt (29), Marcel Sabitzer (31) und Waldemar Anton (29) übernehmen bei Borussia Dortmund mehr Verantwortung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde das BVB-Trio von Niko Kovac in eine Art „Geheimrat“ berufen, in dem sich untereinander ausgetauscht und beraten wird. Auch auf dem Platz sollen die Profis vorangehen.

Bei seinem Amtsantritt im Februar hatte der Cheftrainer Emre Can (31), Nico Schlotterbeck (25) und Pascal Groß (32) zu seinen engsten Vertrauten erklärt. Wegen der verletzungsbedingten Ausfälle von Can und Schlotterbeck musste Kovac aber reagieren und beförderte auch Brandt, Sabitzer und Anton.