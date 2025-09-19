Freund spricht über Laimer-Verlängerung

Christoph Freund plädiert für eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärt der Sportdirektor des FC Bayern jedoch gleichzeitig, dass konkrete Gespräche bislang nicht stattgefunden haben: „Noch nicht im Detail. Aber ich glaube, der Konny ist ein super Junge, der aus der Nähe kommt, der sich extrem wohlfühlt in München. Wir sind sehr, sehr happy mit ihm. Es wäre schön, wenn der Konny sehr lange beim FC Bayern München spielen würde.“

Laimer läuft seit 2023 für den Rekordmeister auf, sein Arbeitspapier ist bis 2027 gültig. Derzeit zeigt der 28-Jährige als Rechtsverteidiger Top-Leistungen. „Er hat einen sehr hohen Stellenwert in der Mannschaft, im Staff und ist ein wichtiger Bestandteil. Und er spielt auch einfach richtig gut und ist universell einsetzbar. Mit seiner Art und Weise, mit seiner Energie tut er dieser Mannschaft richtig gut“, adelt Freund seinen österreichischen Landsmann.