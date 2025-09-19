Menü Suche
Kommentar 6
FC Bayern: Überraschung um Urbig?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Manuel Neuer und Jonas Urbig wärmen sich auf @Maxppp

Beim FC Bayern könnte zeitnah Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll der Plan der Münchner vorsehen, dass der 22-Jährige in den kommenden beiden englischen Wochen Ende September und Mitte Oktober jeweils mindestens einmal das Tor hütet. Gegen die TSG Hoffenheim werde am Samstag (15:30 Uhr) aber voraussichtlich Manuel Neuer (39) starten.

Ende Oktober, wenn es für den FC Bayern gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal geht, wird Urbig ohnehin spielen, da Neuer aufgrund einer Rotsperre fehlt. Spielpraxis soll Urbig daher bereits zuvor sammeln. Der ehemalige Kölner hatte in der vergangenen Spielzeit schon zwölfmal Neuer vertreten, in dieser Saison war ihm außerhalb des Pokals noch kein Einsatz vergönnt.

Alle Kommentare anzeigen (6)
