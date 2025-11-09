Menü Suche
Kommentar
La Liga

30-Millionen-Angebot für Etta Eyong

von Leon Morsbach - Quelle: GiveMeSport
1 min.
Karl Etta Eyong reibt sich die Hände @Maxppp

UD Levante hat ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für Karl Etta Eyong abgelehnt. Wie ‚GiveMeSport‘ berichtet, wollte ZSKA Moskau den Kameruner verpflichten, doch Etta Eyong hatte kein Interesse, nach Russland zu wechseln. Levantes Geschäftsführer José Danvila betont zudem, dass ein Winterwechsel ausgeschlossen sei. Aufgrund der FIFA-Regularien könne der Stürmer ohnehin erst im Sommer wechseln, da er in dieser Saison nach seinem Transfer vom FC Villarreal bereits für zwei Klubs auflief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Interesse aus Russland weckt der 22-Jährige die Aufmerksamkeit etlicher europäischer Topklubs. Insbesondere der FC Chelsea dürfte gute Chancen im Rennen um den Rechtsfuß haben. Etta Eyong sagt gegenüber ‚GiveMeSport‘: „Es wäre ein Traum für mich, eines Tages für Chelsea zu spielen“. Auch Manchester United, der FC Arsenal, Real Madrid und der FC Barcelona haben den Nationalspieler auf dem Radar. Sein Vertrag in Valencia läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Premier League
Levante
ZSKA Moskau
Man United
Arsenal
Chelsea
Real Madrid
Barcelona
Etta Eyong

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Premier League Premier League
Levante Logo UD Levante
ZSKA Moskau Logo ZSKA Moskau
Man United Logo Manchester United FC
Arsenal Logo FC Arsenal
Chelsea Logo FC Chelsea
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelona Logo FC Barcelona
Etta Eyong Etta Eyong
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert