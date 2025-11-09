30-Millionen-Angebot für Etta Eyong

UD Levante hat ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für Karl Etta Eyong abgelehnt. Wie ‚GiveMeSport‘ berichtet, wollte ZSKA Moskau den Kameruner verpflichten, doch Etta Eyong hatte kein Interesse, nach Russland zu wechseln. Levantes Geschäftsführer José Danvila betont zudem, dass ein Winterwechsel ausgeschlossen sei. Aufgrund der FIFA-Regularien könne der Stürmer ohnehin erst im Sommer wechseln, da er in dieser Saison nach seinem Transfer vom FC Villarreal bereits für zwei Klubs auflief.

Neben dem Interesse aus Russland weckt der 22-Jährige die Aufmerksamkeit etlicher europäischer Topklubs. Insbesondere der FC Chelsea dürfte gute Chancen im Rennen um den Rechtsfuß haben. Etta Eyong sagt gegenüber ‚GiveMeSport‘: „Es wäre ein Traum für mich, eines Tages für Chelsea zu spielen“. Auch Manchester United, der FC Arsenal, Real Madrid und der FC Barcelona haben den Nationalspieler auf dem Radar. Sein Vertrag in Valencia läuft noch bis 2029.