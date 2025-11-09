Medien: Liverpool plant 100-Millionen-Angebot

Der FC Liverpool visiert angeblich den nächsten Mega-Transfer an. Laut der italienischen Zeitung ‚Il Giorno‘ sind die Reds bereit, eine dreistellige Millionensumme, also mindestens 100 Millionen Euro, für Innenverteidiger Alessandro Bastoni (26) zu zahlen.

Der Linksfuß steht noch bis 2028 bei Inter Mailand unter Vertrag. Vor acht Jahren war Bastoni für rund 30 Millionen Euro von Atalanta Bergamo gekommen. Geht es für den 40-fachen italienischen Nationalspieler bald in England weiter?

Dass Liverpool die Augen nach Verstärkung für die Abwehrzentrale offen hält, ist kein Geheimnis. Neuzugang Giovanni Leoni (18) fällt mit einem Kreuzbandriss aus, Ibrahima Konaté (26) könnte den Verein ablösefrei verlassen, ist vor allem bei Real Madrid und Bayern München ein Thema.