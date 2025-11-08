Menü Suche
Liverpool: Wichtige Doppel-Verlängerung in Arbeit

Der Kader ist nur so mit Stars gespickt. Mit zwei wichtigen Leistungsträgern haben die Reds Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen.

Virgil van Dijk, Mohammed Salah und Dominik Szoboszlai haben Spaß beim Training @Maxppp

Dominik Szoboszlai (25) und Ryan Gravenberch (23) gehören beim FC Liverpool zu den absoluten Leistungsträgern. Insbesondere Mittelfeldakteur Gravenberch hat in den vergangenen zwei Jahren einen immensen Sprung gemacht, auch Allrounder Szoboszlai hat sich im Team von Arne Slot festgespielt.

Nicht verwunderlich also, dass die Reds das Duo noch langfristig in den eigenen Reihen halten möchten. Laut Fabrizio Romano hat der englische Meister in den vergangenen Tagen mit beiden Akteuren die Gespräche über eine Vertragsverlängerung gestartet.

Sowohl der Kontrakt von Szoboszlai als auch der von Gravenberch laufen bis 2028. Romano zufolge schreiten die Verhandlungen mit Erstgenanntem bereits voran. Liverpool sei bereit, dem Ungar eine Gehaltserhöhung zu gewähren. Mit Gravenberch befinden sich die Gespräche hingegen noch im Anfangsstadium.

