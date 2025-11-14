Wirtz bekommt doppelte Rückendeckung

Dass sich Florian Wirtz noch nicht vollständig in der Premier League und beim FC Liverpool akklimatisiert hat, ist für seinen Vater und Berater Hans Wirtz sowie DFB-Sportdirektor Rudi Völler kein großes Problem. Im Gespräch mit dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ wird der Wirtz-Papa wie folgt zitiert: „Florian ist ein junger Mann, der sich in einem neuen Umfeld beweisen möchte. Es ist weniger als ein Drittel der Saison gespielt. Bisher geht alles seinen erwarteten Verlauf, es ist ein ganz normaler Eingewöhnungsprozess, der völlig unabhängig von einer Ablösesumme ist.“ Außerdem weist Wirtz noch auf etwas anderes hin: „Wenn man die Statistiken genauer betrachtet, erkennt man, dass Florians Werte bezogen auf die Einbindung ins Spielgeschehen schon ganz gut sind, nur Assists und Tore lassen noch auf sich warten.“

Ins gleiche Horn bläst auch Völler, der auf Kritiker wie Gary Neville oder Wayne Rooney eingeht, die nicht zimperlich mit Wirtz umgehen: „Das ist ja nicht unüblich in England, wo es viele Experten gibt, die sich prinzipiell dazu berufen fühlen, sehr deutliche Kritik an Spielern zu üben. Das gehört dort auch ein bisschen dazu. Davon lässt sich Florian aber nicht verrückt machen – wir erleben es gerade hier bei der Nationalmannschaft – weil er weiß, dass Vorlagen oder Tore nicht der einzige Qualitätsnachweis im Fußball sind.“ Am heutigen Freitagabend (20:45 Uhr) bekommt der 22-Jährige die Möglichkeit, seine Qualitäten im DFB-Trikot gegen Luxemburg unter Beweis zu stellen.