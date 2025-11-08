Bericht: Liverpool blickt auf Konaté-Ersatz aus der Bundesliga

Das Innenverteidiger-Karussell hat Fahrt aufgenommen und der FC Liverpool ist mittendrin. Der Vertrag von Ibrahima Konaté läuft am Saisonende aus. Ob er verlängert, ist unklar, schließlich beschäftigen sich unter anderem der FC Bayern, der sogar schon Gespräche mit dem Konaté-Lager aufgenommen hat, sowie Real Madrid mit dem Franzosen. Kommt es wirklich zu einem Abschied, blicken die Reds auch in die Bundesliga.

Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, beobachtet der englische Meister Konstantinos Koulierakis vom VfL Wolfsburg. Liverpool hat den 21-Jährigen schon seit Monaten auf dem Zettel, die Situation um Konaté könnte die Angelegenheit nun neu befeuern. Trainer Arne Slot sieht in dem Linksfuß einen langfristigen Konaté-Ersatz.

Doch auch Tottenham Hotspur hat die Fährte des Griechen aufgenommen. Trainer Thomas Frank wünscht sich mehr Tiefe in der Defensive, weshalb Koulierakis auf dem Zettel steht. Schon im Januar könnte der Widerstand der Wolfsburger getestet werden. Dort steht er noch bis 2029 unter Vertrag.