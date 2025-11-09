Dynamo entlässt Sportchef

Thomas Brendel und Dynamo Dresden gehen getrennte Wege. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, wurde der Sportgeschäftsführer freigestellt. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

Brendel hatte seine Arbeit beim Zweitligisten im Sommer des vergangenen Jahres aufgenommen und war somit maßgeblich am diesjährigen Drittliga-Aufstieg beteiligt. „In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben“, begründet Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig den Rausschmiss.