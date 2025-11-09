Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

Dynamo entlässt Sportchef

von Remo Schatz - Quelle: dynamo-dresden.de
Thomas Brendel mit Dynamo Keychain @Maxppp

Thomas Brendel und Dynamo Dresden gehen getrennte Wege. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, wurde der Sportgeschäftsführer freigestellt. Der bisherige Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

SG Dynamo Dresden
Die SG Dynamo Dresden und Thomas Brendel gehen getrennte Wege. Der zum 30. Juni 2026 auslaufende Vertrag des Geschäftsführers Sport wird nicht verlängert und der 49-Jährige entsprechend mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. 👉 #sgd1953
Brendel hatte seine Arbeit beim Zweitligisten im Sommer des vergangenen Jahres aufgenommen und war somit maßgeblich am diesjährigen Drittliga-Aufstieg beteiligt. „In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben“, begründet Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig den Rausschmiss.

2. Bundesliga
Dresden

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
