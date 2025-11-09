Menü Suche
Upamecano-Poker: Bayern gibt nicht auf

von David Hamza - Quelle: DAZN
Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern hofft weiterhin auf eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27). Sportdirektor Christoph Freund sagte am Rande der Partie gegen Union Berlin (2:2) bei ‚DAZN‘: „Wir sind in guten Gesprächen und wollen unbedingt, dass er bleibt.“ Freund räumte allerdings auch ein: „Wir wissen, dass er einen guten Markt hat, aber hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt.“

Nach FT-Informationen ist sich Upamecano mit Real Madrid schon über die Vertragskonditionen einig, ein Wechsel nach Spanien ist damit aber noch nicht in Stein gemeißelt. Ein ablösefreies Schnäppchen wittern auch weiterhin der FC Liverpool und der FC Chelsea. Ein Verbleib bei Bayern ist ebenfalls noch eine Möglichkeit.

