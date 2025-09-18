Menü Suche
Premier League

Bittere Pille für Woltemade

von Lukas Hörster
Nick Woltemade klatscht @Maxppp
Newcastle Barcelona

Nick Woltemade (23) muss sich in Sachen Debüt in der Champions League noch weiter gedulden. Beim heutigen Spiel seines neuen Klubs Newcastle United gegen den FC Barcelona (21 Uhr) sitzt der DFB-Stürmer erstmal nur auf der Bank.

Dabei hatte Woltemade am Samstag bei seinem Debüt für die Magpies gleich den 1:0-Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers erzielt. Trainer Eddie Howe setzt heute aber lieber auf eine Startelf ohne großen Angreifer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Woltemade im Laufe der Partie zu seinem ersten Einsatz in der Köngisklasse kommt.

