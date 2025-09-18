Bittere Pille für Woltemade

Nick Woltemade (23) muss sich in Sachen Debüt in der Champions League noch weiter gedulden. Beim heutigen Spiel seines neuen Klubs Newcastle United gegen den FC Barcelona (21 Uhr) sitzt der DFB-Stürmer erstmal nur auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei hatte Woltemade am Samstag bei seinem Debüt für die Magpies gleich den 1:0-Siegtreffer gegen die Wolverhampton Wanderers erzielt. Trainer Eddie Howe setzt heute aber lieber auf eine Startelf ohne großen Angreifer. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Woltemade im Laufe der Partie zu seinem ersten Einsatz in der Köngisklasse kommt.