Menü Suche
Kommentar
Premier League

Winter-Ausweg für Mainoo in Sicht

von Arouna Touray - Quelle: Talksport
1 min.
Mainoo schaut genau hin @Maxppp

Manchester United könnte Kobbie Mainoo im Winter-Transferfenster an einen Ligakonkurrenten verlieren. Laut ‚Talksport‘ beobachtet Newcastle United die Situation des 20-Jährigen genau und könnte im Winter mit einer Offerte an die Red Devils herantreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter United-Coach Rúben Amorim hat der Mittelfeldspieler, der für die englische Nationalmannschaft unter anderem im EM-Finale gegen Spanien (1:2) von Beginn an spielte, einen schweren Stand. In der laufenden Saison kam das talentierte Eigengewächs in der Liga erst zu 73 Minuten Einsatzzeit und schmorte zuletzt bei der 0:3-Niederlage im Derby gegen Manchester City 90 Minuten auf der Bank. Im Sommer wollte Mainoo United unbedingt verlassen, allerdings blockte der Verein alle Angebote.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Newcastle
Kobbie Mainoo

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Newcastle Logo Newcastle United
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert