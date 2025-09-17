Winter-Ausweg für Mainoo in Sicht

Manchester United könnte Kobbie Mainoo im Winter-Transferfenster an einen Ligakonkurrenten verlieren. Laut ‚Talksport‘ beobachtet Newcastle United die Situation des 20-Jährigen genau und könnte im Winter mit einer Offerte an die Red Devils herantreten.

Unter United-Coach Rúben Amorim hat der Mittelfeldspieler, der für die englische Nationalmannschaft unter anderem im EM-Finale gegen Spanien (1:2) von Beginn an spielte, einen schweren Stand. In der laufenden Saison kam das talentierte Eigengewächs in der Liga erst zu 73 Minuten Einsatzzeit und schmorte zuletzt bei der 0:3-Niederlage im Derby gegen Manchester City 90 Minuten auf der Bank. Im Sommer wollte Mainoo United unbedingt verlassen, allerdings blockte der Verein alle Angebote.