Haftstrafe droht: Ex-Bayer Costa löst Vertrag auf

von Georg Kreul - Quelle: sydneyfc.com
Douglas Costa im Trikot des Sydney FC @Maxppp

Douglas Costa muss aus kuriosen Gründen sein Abenteuer beim Sydney FC beenden. Der Verein aus Australien teilt mit: „Der Sydney FC hat den Vertrag mit Douglas Costa in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, da der Flügelspieler nicht nach Australien reisen kann. Anhaltende rechtliche und persönliche Probleme in seinem Heimatland haben den Brasilianer daran gehindert, auszureisen.“ Der ehemalige Bayern-Profi habe dem Klub mitgeteilt, dass ein Ende nicht in Sicht sei. Costa hatte nach Angaben von Sydney bereits mehr als zwei Monate Zeit, die Probleme zu lösen.

Berichten zufolge droht dem 35-Jährigen in seiner Heimat wegen unterlassener Unterhaltszahlungen eine Gefängnisstrafe. Costa selbst sagt: „Es tut mir sehr leid, dass ich aufgrund von Angelegenheiten, die ich zu Hause klären muss, derzeit nicht zurückkehren kann, aber ich werde meine Zeit in Sydney immer in guter Erinnerung behalten. Ich möchte dem FC Sydney dafür danken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, in Australien zu spielen – es war ein unglaubliches Jahr bei den Sky Blues.“ Für Sydney war der Linksfuß in 25 Spielen an 14 Treffern direkt beteiligt gewesen.

