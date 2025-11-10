Menü Suche
Doekhi trifft Wechsel-Entscheidung

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Danilho Doekhi im Trainingsanzug @Maxppp

Union Berlin muss sich auf einen Abgang von Danilho Doekhi einstellen. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte der Innenverteidiger die Köpenicker spätestens im kommenden Sommer verlassen. Eine Ablöse würde Union damit nicht einstreichen, schließlich läuft Doekhis Vertrag am Saisonende aus.

Interesse haben dem Bezahlsender zufolge mehrere nicht genannte Top-Klubs aus der Bundesliga angemeldet. Doch auch in Italien, England, Spanien und der Türkei habe der 27-Jährige einen Markt.

