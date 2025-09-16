Über 90 Millionen: Neue Details zum Woltemade-Transfer

Im Transfer-Heckmeck um Nick Woltemade wurde viel mit Zahlen jongliert. Dem FC Bayern war das alles irgendwann zu viel, Newcastle United kam auf den letzten Metern um die Ecke und erhielt doch noch den Zuschlag.

Woltemade selbst sprach neulich von einer Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro, verschiedenen Medienberichten zufolge fließen bis zu 90 Millionen an die Schwaben. Jetzt setzt die ‚Sport Bild‘ sogar noch einen drauf. Demnach beträgt die Sockelablöse 85 Millionen. Diese Summe werde in drei Raten innerhalb von drei Jahren an den Bundesligisten überwiesen. Hinzu komme aber noch ein Bonus, der es in sich hat.

Woltemade vor Debüt in der Königsklasse

Denn laut dem Fachblatt erhält Stuttgart jeweils zwei weitere Millionen, sollte Newcastle die Premier League oder die Champions League gewinnen. Wenn die Magpies das Halbfinale der Königsklasse erreichen und Woltemade 60 Prozent der Spielzeit absolviert hat, werde eine Million fällig. Eine halbe Million gehe außerdem gen Stuttgart, sollte Woltemade Torschützenkönig in England werden.

Kumuliert könnte der VfB also sogar mehr als 90 Millionen für den 23-Jährigen erhalten. Am Donnerstag kann der baumlange Stürmer seine Qualitäten zum ersten Mal in der Champions League unter Beweis stellen. Newcastle trifft um 21 Uhr auf den FC Barcelona – Woltemade wird in der Startelf erwartet.