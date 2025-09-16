BVB: Überraschung um Groß

Borussia Dortmund kann überraschend heute Abend (21 Uhr) gegen Juventus Turin wohl doch auf Pascal Groß setzen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ reist der 34-Jährige heute noch nach und wird am Abend in Turin im Kader stehen. Der Mittelfeldspieler hatte die Reise mit seinen Teamkollegen aufgrund von Magen-Darm-Problemen zunächst nicht angetreten.

Mit Verzögerung landet Groß noch heute in Turin und erweitert damit für Trainer Niko Kovac die Möglichkeiten im Zentrum. Dort werden voraussichtlich Jobe Bellingham (19) und Felix Nmecha (24) beginnen, Marcel Sabitzer (31) und Groß sind die Alternativen. Salih Özcan (27) wurde für die Königsklasse nicht nominiert.